Come trasformare i sogni in obiettivi: gli incontri con il coach

Doppio evento sulla riflessione su se stessi. La coach Giovanna Leverotti organizza nel Giardino del coach un duplice evento in presenza e on line. due diverse date per riflette sui propri problemi e sulle proprie difficoltà con un’esperta dell’anima. "L’inizio di un nuovo anno – sostiene Giovanna Leverotti – offre sempre una bellissima opportunità. Si chiude un ciclo, se ne apre uno nuovo: giriamo pagina, scriviamo il nostro futuro. Fare il punto della situazione ci porta ad ascoltarci, a capire cosa vogliamo nella nostra vita, permette di dare spazio ai nostri desideri, di dare vita alle nostre intenzioni. Ascoltare i desideri però non basta, per potere dar loro vita occorre trasformarli in obiettivi. In questi incontri aiuterò a riprendere il proprio potere nel dare la direzione che si vuole alla propria vita. vuoi alla tua vita. Ci focalizzeremo su ciò che vogliamo realizzare nel 2024, lo confronteremo con i valori, la motivazione più profonda, trasformereno i desideri in obiettivi".

Il metodo del group coaching prevede un percorso di gruppo dove si lavorerà individualmente sotto la guida della coach specializzata Icf pcc, con la possibilità di condividere liberamente o meno con il grupp. Un’iniziativa rivolta a tutti coloro che hanno desideri da realizzare. Si parte oggi dalle 15alle 18,30 in presenza nel Giardino del coach al Piccolo casale dei Ronchi e la giornata si concluderà con un brindisi augurale. Sabato 20 dalle 10 alle 13 l’incontro sarà on line su Zoom

"Ci troveremo tutti insieme attorno al camino acceso – conclude Leverotti –, con l’energia e il calore del gruppo e del fuoco, in questo percorso di scoperta". PEr ricevere informazioni sul programma, , modalità di iscrizione ed altre curiosità contattare, [email protected] - 347 6303441 oppure andare sul sito www.giardinodelcoaching.it.