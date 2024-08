Come salvare il pianeta. Vivere in barca a vela con 500 euro al mese. Il progetto di una coppia

Una barca per cambiare vita, per dare un esempio e per far sapere che un modo diverso di vivere il pianeta ci può davvero essere. Anzi ci deve essere. E’ l’esperienza di Giampaolo Gentili e della moglie Başak che dopo 15 anni di vita a bordo, dopo l’abbandono definitivo della terraferma e delle sue comodità, ma anche dei suoi disagi, adesso puntano a un nuovo progetto, una nuova barca e un nuovo libro per avvicinare e far conoscere questa scelta a molti. Così dopo aver collaudato sulla propria pelle che si può vivere con 500 euro al mese in mezzo al Mediterraneo, adesso si va oltre.

"Stiamo ristrutturando una barca di alluminio che affondò qualche anno fa – racconta Giampalo pronto ad approdare sulla nostra costa per incotri e conferenze anche nelle scuole – . Il refitting è lungo perché lo stiamo eseguendo noi con le nostre forze. Il nostro è un messaggio di rinascita, riuso e sostenibilità, che sposta gli stessi concetti già sperimentati in mare anche nel campo del food, grazie alle competenze di Başak, ingegnere alimentare con specializzazione Haccp, fondatrice del blog chefoodrevolution.com.". In sostanza con la nuova barca, ovviamente a vela, la coppia intederà raggiungere i vari porti della nostra costa in dieci tappe per far conoscerere un progetto che se prima era sostenibile adesso diventa necessario per il pianeta. Una scelta non riservata ai nababbi del mare, ma a chi riesce a vivere con 500 euro.

Sempre prodighi ad aiutare, suggerire e condividere il loro percorso, i due certamente non chiuderanno la porta al supporto di aziende e privati che vogliano condividere il nuovo “3R Project: Reuse, Reduce, Rebound” che potranno rivolgersi per contattarli a [email protected].

Ma andiamo con ordine. Nel 2008 Giampaolo e Başak mollano tutto, vendono la casa di ROma e il loro negozio, trasferendosi a bordo di “Yakamoz”, un solido Ovni 41, con cui navigano per cinque anni nel Mar Egeo. E’ fra le onde di Grecia e Turchia che che nel 2013 esce “Si può fare - Come vivere una vita da sogno con 500 euro al mese” (oggi disponibile nella Nuova Edizione - SailyX.com Edizioni). Il libro scritto da Gentili racconta come possa essere possibile una vita a basso budget. Poi dopo incontri e conferenze e mostre fotografiche la copoia acquista un Trintella 49, innanzitutto con l’obiettivo di ridare vita a una barca affondata a Crotone e rimasta abbandonata per 11 anni. Lo scafo del 1986, sempre in alluminio, è sembrato subito perfetto, per portare un messaggio più ampio che non si limita alla navigazione e alla diffusione della cultura del vivere il mare. Terminati i lavori di restauro, “Rebound”, questo il nome della nuova barca, sarà la piattaforma galleggiante e itinerante per incontri, dibattiti, formazione, divulgazione tecnica e scientifica sugli stili di vita e di alimentazione. Intanto quest’anno è uscito “Si deve fare - Come e perché cambiare vita salverà il mondo” (SailyX.com Edizioni), il naturale seguito del primo volume, che è già un manifesto della rotta da seguire. Il resto saranno incontri e divulgazione con cui la coppia punta a rendere un po’ migliore il pianeta e chi lo abita con suggerimenti, esempi, ricette e racconti di vita reale.