Comano e Licciana premiati da Casa Italia. Oltre un milione di euro per il ’turismo lento’

di Michela Carlotti

È il primo classificato nella graduatoria nazionale dei Comuni d’Italia sotto i 5000 abitanti, ammessi al finanziamento del bando del dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il progetto "Incroci sulla via di Linari", Comano e Licciana si aggiudicano risorse per 1 milione e 260 mila euro, conquistando il primo posto nella classifica dei 1179 ammessi sul totale di 2638 piccoli comuni italiani partecipanti.

Per un fabbisogno complessivo di 842 milioni di euro, non tutti i 1179 progetti sono immediatamente finanziabili: in base alle risorse disponibili presso il Ministero dell’interno, al momento pari a circa 172 milioni di euro, solo i primi 144 Comuni riceveranno subito le somme. La graduatoria rimarrà comunque validità per tre anni con possibilità di attingervi per ulteriori finanziamenti se si rendessero disponibili risorse.

"Ho guardato più e più volte il decreto presidenziale per essere sicuro di aver letto bene - commenta il sindaco Antonio Maffei -. Questa è una sorpresa ed un regalo al Comune di Comano che ieri (7 agosto) ha compiuto 105 anni". I Comuni sotto i 5 mila abitanti potevano partecipare anche singolarmente ma Comano non ha perso l’opportunità di candidarsi come capofila in forma associata con il vicino Comune di Licciana Nardi allo scopo di ottenere il massimo finanziabile di 700 mila euro per singolo progetto. "Ci abbiamo creduto ed abbiamo lavorato con progettisti bravi e competenti, Pennoni Raffaele e Tabardi Marco, che ringrazio: con loro - spiega Maffei - abbiamo saputo cucire perfettamente il progetto sul bando".

Tra gli investimenti contemplati nel fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, i due enti lunigianesi hanno scelto di puntare sulla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Dal Passo del Lagastrello a Terrarossa: "È un percorso che andava recuperato, di grande interesse storico – spiega il sindaco Maffei – che anticamente univa Luni mare all’Emilia attraverso il Passo del Lagastrello, incrociandosi con altri tragitti antichi: il sentiero dei Ducati nella parte alta del territorio al confine con l’Emilia Romagna, la via del Volto Santo e la Francigena più a valle". Un lungo percorso green che passa anche attraverso la riqualificazione di tappe cruciali: il sindaco di Comano ha puntato sulle frazioni più a monte, Torsana e Camporaghena, mentre il sindaco di Licciana, Renzo Martelloni, sulla storica piazza Anacarsi Nardi del capoluogo.

Previste la creazione di aree di sosta per la mobilità lenta, pavimentazione in pietra, nuova illuminazione, installazione di panchine, segnaletica, installazioni a pannelli solari per ricaricare le e-bike. In cantiere, inoltre, la creazione di una piccola area di sosta nella frazione di Crespiano e l’itinerario a cavallo con tappa al maneggio di Comano. Cartellonistica ad hoc accompagnerà tutto il percorso fino al castello Malaspina di Terrarossa dove un’ulteriore nuova area di sosta accoglierà un Totem informativo con la mappatura di tutte le storiche vie che attraversano la Lunigiana.