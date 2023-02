Coma Cose: dal Lunezia al premio di Sanremo

La loro canzone è piaciuta. Il testo soprattutto. Hanno infatti ricevuto il premio Sergio Bardotti come miglior testo e il premio Lunezia. Loredana D’Anghera e il patron Stefano De Martino hanno consegnato, in sala stampa a Sanremo il “Premio Lunezia per Sanremo“ ai Coma Cose. La consegna è stata anticipata dalla lettura della motivazione redatta dalla giornalista Selene Pascasi. Il premio è arrivato per la qualità del testo del brano ‘L’addio’. Nella rosa dei cantanti c’erano Mara Sattei, Marco Mengoni, Gianluca Grignani, Articolo 31, Coma cose, Anna Oxa, Di Martino e Colapesce, ma il riconoscimento è andato al duo musicale formatosi a Milano e composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano). La scelta è motivata così da Stefano De Martino. "L’addio è un testo dai delicati intenti, con passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria, nel suo concetto inverso. L’addio come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto". A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori della commissione del Premio Lunezia. "Il tema che abbiamo premiato è il coraggio e la protezione. Un tema che a Sanremo è sempre stato considerato al pari di una terapia di coppia, talora speziato da ripicche e dispetti. Meritato il Premio Lunezia per Sanremo".