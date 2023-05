Coltivazioni distrutte Allarme cinghiali a Cinquale

Sono arrivati i cinghiali in pianura anche dalle nostre parti. Finora era stata segnalata la presenza nelle zone collinari apuane. Ora sono scesi in basso, anzi, addirittura vicino al mare. Alcuni residenti delle zone interne di Cinquale e di Poveromo, infatti, segnalano la presenza costante dei cinghiali. Il problema è che si tratta di aree ’verdi’, con campi fioriti e coltivati. E qui è in atto l’opera di distruzione di questi animali. Inoltre è anche un pericolo per gli automobilisti. I residenti lanciano un appello alle autorità.