Colpito da malore in casa. Muore Marco Inghirami. Amato panettiere dei bambini

Era spaventata la piccola Rebecca di 13 anni quando ha visto suo papà perdere i sensi sul divano. Marco Inghirami (nella foto) di 52 anni si è spento accanto a sua figlia intorno alle 21.30 di martedì scorso. Se n’è andato così l’uomo, nel silenzio, vicino a chi aveva di più caro. Lui che a Carrara era conosciuto da molti come ‘il panettiere dei bambini’, sembra non avesse particolari problemi di salute ma quel malore è stato fatale. La bambina si trovava accanto al padre, un martedì sera come tanti, quan do dopo cena si sistemavano sul divano insieme, poi Inghirami si è accasciato senza riuscire a dire nulla. La 13enne ha iniziato a chiamarlo ma niente, nessuna risposta, così spaventata si è diretta dai vicini che hanno subito avvertito i soccorsi che sono arrivati immediatamente.

Arrivati sul luogo i sanitari si sono accorti che la situazione era grave, al 52enne è stato applicato il defibrillatore poi, considerate le condizioni disperate, è stato caricato in ambulanza verso l’ospedale del Noa di Massa in codice rosso. Durante il tragitto verso la salvezza però la sua vita si è spenta.

Originario di Massa era il titolare della panetteria Stefania in via Walter Muttini a Marina proprio davanti alla scuola primaria Anna Maria Menconi. Da lui ogni mattina andavano tutti i bambini prima di entrare in classe, non si faceva mai trovare impreparato, la merenda pronta per tutti i piccoli clienti. Perdita che gli alunni della primaria hanno ricordato con un cartello: ‘Ciao Marco, i bambini della Menconi Giromini’.

Conosciuto da molti e amato da tanti, oggi lo piangono in tanti anche con messaggi di cordoglio che riempiono le pagine social.

"Lui per noi era una famiglia - scrivono gli amici affranti sui social - così come lui lo era per noi. Sappiamo quante ne hai passate e ogni volta ne uscivi vincitore, sempre più forte per la tua Reby e lei sarà orgogliosa di avere avuto un babbo come te. Non ci hai lasciato – conclude il comunicato degli amici – perché rimarrai sempre nei nostri cuori".

La morte di Marco Inghirami ha seminato profondo sconforto a Marina fra i suoi clienti affezionati e fra quanti lo conoscevano e fra gli amici che lo frequentavano.