Colonnine per le auto elettriche. Entro aprile 41 punti di ricarica. Il futuro arriva anche in città

Entro il prossimo aprile saranno installate 41 colonnine per ricaricare i mezzi elettrici. Sono quattro le società che hanno aderito alla manifestazione di interesse del Comune di Carrara, e a costo zero per palazzo civico installeranno e gestiranno i punti di ricarica. Si tratta della ‘A2A Emobility’, della ‘Duferco Energia Spa, della ‘The F Charging (Powy)’ e di ‘Be charge Srl. "Di concerto con gli operatori siamo riusciti a coprire l’intero territorio, dai monti al mare – spiega l’assessore all’ambiente Moreno Lorenzini. Tutti i contraenti hanno garantito l’utilizzo di energia rinnovabile. Ora si passa alla fase di sottoscrizione del contratto ed entro aprile le colonnine saranno tutte operative. Sono soddisfatto e ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, in una sola volta siamo riusciti a coprire l’intero territorio". Indicativamente la mappa prevede come punti Colonnata, Fantiscritti, Monoblocco, viale Potrignano, Padula, via Don Minzoni, piazza XXVII Aprile, via Sarteschi, via Chiesa, via Ulivi, ponte Baroncino, piazza 2 Giugno, piazza Matteotti, ex Montecatini, ex mercato coperto di via Carriona, San Martino. E ancora: Castelpoggio, Fossola zona Zaccagna, Stadio dove il museo del marmo, Bonascola zona Conad, Sant’ Antonio, via Pelucara a Fossone, Turigliano, Avenza alla Prada, stazione ferroviaria, Avenza tra la Centrale e la Doganella, via Giovan Pietro, Torre di Castruccio, uscita autostradale, viale Zaccagna, viale da Verrazzano, zona portuale, piazza Menconi, largo Alpini Alpi Apuane, zona club nautico, piazza Nazioni Unite, via Felice Cavallotti, piazza Ingolstadt, vicinanze parco Puccinelli, via Maestri del Marmo e parcheggio Paradiso.