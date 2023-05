Colonnata apre ai turisti Ztl e navetta per il paese

A Colonnata ztl e servizio navetta saranno prolungati fino a settembre. Nei fine settimana, nei festivi e per tutto il mese di agosto l’accesso al paese sarà consentito soltanto agli autorizzati.

Lo stabilisce una delibera di giunta che prevede che il provvedimento, in vigore dall’8 aprile, sarà ora esteso dalle 9 a mezzanotte e sarà valido l’1 e il 2 giugno e tutti i sabati e le domeniche di maggio, giugno, luglio e settembre. Ad agosto sarà invece valido tutti i giorni. La delibera stabilisce che in questo periodo l’accesso al tratto di strada compreso tra il bivio con la strada dei Canaloni e il centro del paese sarà riservato a soli residenti, mezzi di soccorso e autorizzati, tutti gli altri si dovranno fermare nel parcheggio dietro la ex stazione della Marmifera da dove sarà garantito un servizio di navetta gratuito fino alpaese. "Si tratta di un provvedimento necessario per evitare ingorghi e problemi alla circolazione durante la stagione turistica – spiega l’assessore alla Viabilità Elena Guadagni –. Un’iniziativa richiesta anche da residenti e commercianti che hanno già molto apprezzato la ztl a Pasqua. Colonnata è sempre di più una meta amata dai viaggiatori di tutto il mondo e con questo servizio rodato, riusciremo a gestire meglio i flussi".