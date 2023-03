Collegio dei geometri: eletto il nuovo direttivo

Si sono tenute nei giorni scorsi le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Massa Carrara. Una votazione che ha visto due convocazioni e poi il ballottaggio venerdì scorso. Sono risultati alla fine eletti nel direttivo al termine dello scrutinio i geometri: Tiziana Marrazzo; Maria Costanza Peroni, Luca Tonazzini, Cristina Trivelli, Ylenia Benettini, Francesco Mori e Francesca Galeotti. Il nuovo consiglio direttivo del collegio resterà in carica per il quadriennio 2023-2027.

L’esito delle votazioni ha visto la conferma, del consiglio uscente, i geometri Tiziana Marrazzo, Cristina Trivelli, Luca Tonazzini, Maria Costanza Peroni e Francesco Mori.

Il nuovo consiglio direttivo eletto "ringrazia tutta la categoria per la fiducia dimostrata con la straordinaria affluenza e partecipazione alle elezioni e, in particolare, gli scrutinatori, i geometri Alessio Casciari e Christian Canciello".