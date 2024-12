Collaboratori amministrativi. Il Concorso della Asl ligure

L’Asl 3 di Genova ha pubblicato un bando di selezione per 4 posti di collaboratore amministrativo professionale, a tempo indeterminato. Il concorso prevede il possesso di specifici requisiti, in particolare di titoli di studio attinenti al profilo, con specifiche classi di laurea in giurisprudenza, economico giuridica, economia e commercio o scienze politiche. Le prove d’esame prevedono il superamento di una prova scritta, una pratica con esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e prova orale. La domanda deve essere presentata entro il 23 dicembre all’indirizzo email [email protected]. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa ’Gestione e sviluppo delle risorse umane’ tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando allo 010-8497324 oppure visitare il sito internet www.as13.1iguria.it