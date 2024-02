Colf, riparatori e installatori

Le offerte pubblicate ai Centri per l’impiego della provincia di Massa Carrara. Per informazioni visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 AIUTO CUOCO. Ristorante ubicato all’interno di un parco divertimenti ricerca per il periodo estivo un aiuto pizzaiolo. Contratto: aprile giugno intermittente, luglio agosto tempo determinato 6 giorni alla settimana, settembre una volta alla settimana. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-216357.

1 COLF. Si ricerca colf con almeno 12 mesi di esperienza nella mansione e capacità nella preparazione di piatti tipici della cucina marocchina e conoscenza lingua araba e francese. Sede di lavoro Carrara. Contratto a tempo indeterminato. Offerta MS-216242.

1 INSTALLATORE. Si ricerca tecnico per installazione e manutenzione caldaie e impianti di condizionamento, con esperienza specifica. Tempo determinato trasformabile in indeterminato. Per impossibilità nella candidatura attraverso il portale/spid; inviare CV a: [email protected] indicando codice fiscale e il codice offerta MS-216228.

RIPARATORI. Impresa di servizi tecnici e manutenzione apparecchiature per la ristorazione professionale ricerca un apprendista tecnico per la manutenzione e riparazione di elettrodomestici professionali (apparecchiature di cottura, di refrigerazione e di lavaggio). Necessario diploma a indirizzo tecnico/professionale, o corso di formazione. Età 18-29 anni. Sede Massa e Aulla. Offerta MS-216150.

BARISTA. Ristorante presso stabilimento balneare ricerca un barista cameriere. Orario indicativo dalla mattina fino a dopo pranzo. Tempo determinato con contratto di lavoro stagionale, indicativamente da maggio a settembre. Sede Massa. Offerta MS-216083.

1 COORDINATORE. Azienda che opera nel settore della ristorazione collettiva ricerca responsabile operativo con esperienza specifica. Sede Massa. Offerta MS-215937.