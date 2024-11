Code all’ufficio anagrafe: "Pochi 2 giorni di servizio"

Ufficio anagrafe aperto solo due giorni la settimana e le proteste dei cittadini non tardano ad arrivare. "Da tempo – sottolineano – l’orario degli uffici anagrafe è stato modificato con grave disagio per la cittadinanza. Al municipio di Massa resta aperto solamente il martedì e il giovedì, mentre nei giorni di lunedì e venerdì l’ufficio è aperto a Marina di Massa. In entrambi i luoghi gli sportelli restano chiusi il sabato". Un servizio ridotto che crea disagi. "Nei giorni di martedì e di giovedì in municipio si formano code e c’è tanto malumore, perché due giorni non bastano a soddisfare le richieste della popolazione. E nemmeno si può pretendere che i cittadini vadano allo sportello di Marina, e viceversa".

All’amministrazione arriva la richiesta di ripristinare l’orario completo a Massa e lasciare due giorni a Marina. "A Massa si concentra la popolazione che proviene dalle frazioni a monte e dalla periferia, per cui è necessario attivare un servizio efficiente". Propongono poi di aprire l’ufficio anagrafe il sabato mattina.