Addio a Barbato, una vita per l’arte. E’ morto in un incidente stradale a 55 anni

Massa, 28 aprile 2025 – Con grande dolore Massa piange la perdita di un suo amato concittadino, Claudio Barbato, che a causa di un tragico incidente stradale in moto ha perso la vita a soli 55 anni. Il tragico incidente è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di Turano dove Barbato a bordo della sua moto si è scontrato con un altro motociclo. In gravissime condizioni fin da subito è stato portato di urgenza all’ospedale di Cisanello dove per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte.

“Claudio era un vero “innamorato” della sua terra – così lo ricorda l’amico Fabio Cristiani – alla quale aveva dedicato, in special modo al suo periodo rinascimentale, libri e ricerche dove raccontava le vicende legate alla corte dei Cybo-Malaspina da attento e appassionato studioso di quel periodo storico.

Per molti anni aveva collaborato attivamente all’associazione culturale Ducato di Massa, prestando la sua professionalità ai corteggi rievocativi, ridando vita al gruppo degli arcieri, di cui era profondo conoscitore, i “Mercenari di Aguilar”. La sua instancabile passione – prosegue il ricordo di Cristiani – lo ha portato anche ad avvicinarsi al mondo del teatro con alcune partecipazioni a spettacoli soprattutto di prosa dialettale. Amava intensamente la sua Massa, che purtroppo lo ha perso troppo precocemente e tragicamente”.

Claudio era un operatore commerciale turistico e aveva lavorato per anni nella ristorazione. “Alla moglie Tamara, all’amatissimo figlio Nicolò e a tutta la sua famiglia, le più sentite condoglianze. Sempre vivo – conclude Cristiani – sarà il tuo sorriso gentile”. Per i funerali si attende il nulla sosta della salma adesso all’ospedale di Pisa.