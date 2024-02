Cittadinanza benemerita per Guzzoletti

Sabato alle 11 al Museo degli Agostiniani, dopo la mostra fotografica ’Noi alpini’ di Enzo Isaia, verrà conferita la ’Cittadinanza benemerita’ al generale di brigata alpina (Ris) Paolo Guzzoletti (nella foto), nato ad Udine da genitori fivizzanesi. Il padre si chiamava Giuseppe e la mamma Armandina Paolini. L’alto ufficiale sposato con Elena Zannier vive tuttora nella città friulana dove risiede anche la sorella Paola, nata però a Fivizzano. Classe 1962, il generale Guzzoletti inizia la sua carriera dal 1983 al 1985 successivamente alla frequenza del 110° Corso quale allievo ufficiale di complemento, dopo aver vinto il concorso all’Accademia Militare di Modena e negli anni ’86 e ’87 aver frequentato la scuola di applicazione di Torino a completamento del ciclo formativo e di studi accademici. Laureato in Scienze Strategiche, a Torino, ha prestato servizio in diverse Unità operative, enti, comandi fino agli organi centrali svolgendo sia funzioni di ufficiale di staff, sia specifiche attribuzioni al comando di uomini e donne. Ha frequentato corsi specialistici, compreso quello di Stato Maggiore a Civitavecchia. E’ istruttore ed insegnante militare d’educazione fisica. Oltre a numerose operazioni svolte sul territorio nazionale a supporto delle forze dell’ordine per il contrasto alla criminalità organizzata, il generale, dal 1996 al 2018, sotto egida Onu ed in ambito Nato, è stato impegnato per attività operative di mantenimento ed imposizione della pace nella ex Jugoslavia, Kosovo, Iraq, Libano, Afghanistan, Kuwait. Risulta insignito di ben 16 onorificenze, attribuitegli soprattutto per missioni di pace all’estero ed attività di soccorso, cooperazione e sicurezza internazionali. Per quasi 40 anni consecutivi ha adempiuto al proprio servizio di militare al Comando della Brigata Alpina ’Julia’

Roberto Oligeri