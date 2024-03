Città invasa dai rifiuti. Dal Carrione ai paesi. Nausicaa corre ai ripari

Sono oltre settecento le tessere non ritirate che dovrebbero aprire i bidoni dell’immondizia intelligenti, e questa la dice lunga del perché le isole ecologiche siano troppo spesso circondate da sacchetti e da immondizia. La città è sporca e i recenti tentativi di intervenire con task force e operazioni straordinarie sono tutti falliti.

In questi mesi Nausicaa ha messo in campo tutta una serie di iniziative per contrastare il degrado e l’abbandono di rifiuti, ma come ribadisce il presidente della multiservizi Antonio Valenti "senza la collaborazione dei cittadini tutti gli sforzi sono inutili. A breve Nausicaa per ottimizzare il sistema adotterà anche il programma già in uso da RetiAmbiente. Intanto nella giornata di ieri al nostro giornale sono arrivate altre segnalazioni di bidoni stracolmi, nella strada che porta a Torano. Mentre qualche incivile ha pensato di scaricare diversi sacchi neri sul letto del Carrione in località Avenza. "I sacchi sul Carrione li abbiamo segnalati la scorsa settimana al Consorzio di bonifica – specifica Valenti –. Sono tanti i servizi che abbiamo messo in campo a favore del decoro – prosegue – a Carrara abbiamo messo l’eco informatore, si chiama Ilaria Lorenzetti e sta monitorando tutta la zona. Dà informazioni, parla con i commercianti e gira con il mezzo aziendale, e quando trova delle cose abbandonate le raccoglie o segnala se ci sono criticità che non può risolvere da sola. Abbiamo raddoppiato i giri con i mezzi meccanici. Poi è partita l’iniziativa dello scarrabile nei paesi a monte – aggiunge Valenti –, dove i cittadini possono conferire i propri ingombranti portandoli nei luoghi di raccolta. A breve installeremo il sistema in uso a Retiambiente per ottimizzare il servizio".

"È in grado di geolocalizzare i mezzi, informatizzare i turni di lavoro, per fare qualche esempio. Certo non guasterebbe una maggiore collaborazione dei cittadini e da parte della municipale, che potrebbe visionare maggiormente i filmati delle telecamere per individuare gli autori degli abbandoni, e fare una maggiore osservazione. Per quanto riguarda le tessere dei bidoni abbiamo riscontrato che sono oltre settecento quelle non ritirate. Per questo ci siamo mossi e le stiamo consegnando noi a tutti quelli che non le hanno. I progressi ci sono – conclude Valenti – ma serve la collaborazione di tutti". E poi c’è il servizio di spazzamento meccanico del centro città, che si sta svolgendo regolarmente e sta cominciando a dare i primi risultati. Per quanto riguarda invece il ritiro degli ingombranti nei paesi a monte, i mezzi di Nausicaa sabato saranno a Miseglia nella postazione delle ex scuole. Il 23 marzo a Bedizzano al campo sportivo, il 6 aprile a Gragnana in piazza Giuseppe Cenderelli e il 13 aprile a Castelpoggio e Noceto nel parcheggio sopra il paese di Castelpoggio.