"Città di Massa sconfitta dal Tau Futsal: il commento di Carducci"

CITTà DI MASSA

2

TAU FUTSAL

3

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Tenerani, Michelotti, Laaribi, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca, Bendinelli, Russo. All. De Angeli.

TAU FUTSAL: Tazzioli, Faiella, Trucchi, Romanese, Izouhar, Giannetti, Caciagli, Beccani, Pucci, Brakzi, Barone, Barbato. All. Edi.

Arbitri: Bertocchi di Firenze e Maglio di Pistoia.

Marcatori: Caciagli 2 (T), Barone (T), Carducci (C), Ivan (C).

MASSA – Il Città di Massa apre il girone di ritorno del campionato di serie C1 con una sconfitta. Come all’andata gli apuani sono usciti battuti di misura dalla sfida con l’ostico Tau Futsal. Gli ospiti sono passati in vantaggio sul finire del primo tempo sfruttando una palla persa malamente dai massesi. Nella ripresa c’è stato il pari di Carducci, liberato in area. Ancora un botta e risposta con il gol di Caciagli pareggiato da Ivan prima del centro vincente del Tau, nato da un altro errore in costruzione dei locali.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – ha commentato Andrea Carducci –. Noi abbiamo fatto il nostro ma non sempre siamo riusciti a capitalizzare le occasioni avute. Ci tenevamo a chiudere al meglio l’anno davanti ai nostri tifosi ma cercheremo di rifarci dalla prossima partita sfruttando la sosta per ricaricare le pile e recuperare tutti i giocatori".

Classifica: 41 Versilia; 37 Futsal Torrita; 36 Monsummano; 28 Città di Massa; 27 Alberino; 25 San Giovanni e Tau Futsal; 18 Ibs Le Crete; 14 Virtus Poggibonsi, Verag Villaggio e Five To Five; 11 La 10 Livorno (10); 9 Deportivo Chiesanuova e GF Rione C5; 8 Firenze C5.

Gian. Bond.