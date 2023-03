Circuito per biciclette ruggenti Apre ’skill park’ dove fare pratica con piccoli ostacoli, curve e dossi

Un paradiso per gli amanti della mountain bike. E se fosse prorio questo il futuro turistico della nostra terra? Grazie al lavoro di tanti volontari di associazioni locali, sono stati realizzati numerosi percorsi nei Comuni di Filattiera, Villafranca, Bagnone, Aulla, Pontremoli, Mulazzo, Fivizzano. E’ stato inoltre realizzato un sito, ‘Lunigiana bike area’, che elenca tutti i percorsi ma anche i servizi che vengono erogati. Con una bella novità: nella Selva di Filetto c’è uno spazio, gestito dai ragazzi della Società ciclistica Villafranca, un circuito in cui affinare le proprie abilità, capire quanto agisce ogni singolo spostamento in sella sulla guida, un modo per correggere i propri errori. I volontari hanno pulito la fitta boscaglia che si era creata, mettendo a dimora nuove piante di castagno.

Il parco è realizzato con piccoli ostacoli, curve e deformazioni naturali del terreno, tutto il necessario per crescere e domare i sentieri. "Quello spazio - spiega Emiliano Giusti, presidente della Società ciclistica Villafranca - è in parte privato e in parte comunale, ci è stato dato in comodato d’uso. Lo abbiamo ripulito, abbiamo sistemato la staccionata e alcuni ostacoli per allenare i nostri ragazzi, dai 7 ai 12 anni. Spesso i nostri piccoli sportivi coinvolgono i loro compagni di scuola, che frequentano il parco anche se non sono tesserati". A primavera l’inaugurazione dello spazio a cui lavorano da quasi due anni. "E’ utile per insegnare ai bimbi ad andare in bici - aggiunge - sviluppare equilibrio, superare ostacoli. Per ora abbiamo oltre 20 bimbi che lo usano, più gli altri. Presto sistemeremo un defibrillatore e allestiremo un piccolo punto di emergenza con alcuni attrezzi, per riparare le bici". E il progetto della Cooperativa di Comunità Sigeric si propone di dare ulteriore impulso al settore del cicloturismo, supportando la promozione dei percorsi della Mtb Lunigiana Trail Area. Tanti gli eventi in programma, il prossimo sarà il 14 maggio con la Castagna Bike On The Road, la prima edizione ufficiale, dopo una sperimentazione di successo. Diverse tipologie di bicicletta ma stesso spirito di approccio e un format audace ma fedele allo stile di Castagna Bike. La Lunigiana arricchisce il suo calendario di eventi dedicati alle due ruote con una manifestazione in grande crescita, che solo al debutto lo scorso anno aveva registrato ben 500 partecipanti.

Monica Leoncini