Cinzia Sbrana interpreta la Costituzione

La Costituzione italiana, ovvero la “splendida signora” come la chiama Fabio Cristiani, sarà protagonista oggi alle 18 nella Sala degli specchi di Palazzo Ducale. Il monologo “Più di 75 e non li dimostro”, sarà interpretato dall’attrice Cinzia Sbrana, accompagnata dal pianista David Marras e dalla cantante Lara Bertelloni con ausilio tecnico di Ferdinando Martinucci. Un intenso momento di partecipazione e riflessione sulla nostra convivenza civile e sociale e sulla nostra Storia Democratica. L’ingresso è libero. È una declinazione tutta al femminile, quella dell’impianto drammaturgico creato da Cristiani. E alle donne, e in particolare alla madri costituenti, il format teatrale dedica il suo focus. L’evento è patrocinato dalla Provincia e dall’associazione culturale Insieme. Il progetto di Fabio Cristiani prevedeva ampia diffusione nelle scuole ma è stato stoppato. "Vuole essere un omaggio alla nostra Costituzione – evidenzia l’autore, commediografo – ricordando la Medaglia d’oro al valor Militare concessa a Massa Carrara, prima Provincia d’Italia ad essere decorata di tale riconoscimento e la Medaglia d’oro merito civile con cui , l’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, 18 anni fa aveva onorato la città di Massa. Il mio impegno è e sarà quello di continuare a portare avanti e a divulgare i valori costituzionali".