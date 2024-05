Cinzia Bertolucci è argento nella pole dance

E’ di Monti la vicecampionessa italiana di Artistic Pole. Cinzia Bertolucci ha conquistato il podio nella categoria 40+ amatori con la performance portata alla due giorni appena passata a Guidonia, in provincia di Roma. La competizione, organizzata dalla Pole Sport Italia, affiliata all’International Pole Sports Federation, è l’organizzazione nazionale di riferimento per tutte le discipline sportive aeree in Italia, come Pole Sport, Artistic Pole, Ultra Pole, Para Pole e Cerchio Aereo. "Ho iniziato otto anni fa dopo aver visto un video sui social. – racconta Cinzia – Mi era piaciuto così tanto che mi misi a cercare chi lo insegnasse qui da noi, e così ho trovato la mia istruttrice che fu la prima in zona a insegnare questa disciplina. Da quel momento non ho mai smesso e sono rimasta sempre nella ‘Royal Hdemi’, scuola di arti aeree. Virginia Tarabella, la nostra insegnante, ha preparato tutti gli atleti che hanno partecipato. Un allenamento intenso e che prevede, oltre alla preparazione fisica, anche quella coreografica ed espressiva. E’ pluricampionessa mondiale quindi mi sento davvero fortunata e onorata di poter prendere lezioni da lei e di essere arrivata a questo risultato."

Cinzia si è esibita con una coreografia dedicata alla metamorfosi: da un bozzolo è uscito lo spettacolo che l’ha portata sul podio. "Un’emozione grandissima: non me lo aspettavo – confessa – , nonostante mi fossi impegnata davvero molto. A Guidonia anche l’occasione per vedere come persone di tutte le età, anche facenti parte della categoria over 60, si siano approcciate a questa disciplina arrivando a ottenere grandi risultati". Dal 2010 la pole dance è diventata uno sport riconosciuto a tutti gli effetti: richiede coordinazione, resistenza, agilità e una forza significative.