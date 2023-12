Cinque consigli per proteggere gli animali

In vista dei botti di Capodanno il Comune suggerisce un piccolo vademecum su come proteggere gli amici a quattro zampe ed evitare che gli animali scappino da casa o possano sentirsi male in seguito ai forti rumori provocati dai botti e dai fuochi d’artificio. "In vista dei festeggiamenti per la fine e l’inizio dell’anno – scrivono dall’assessorato ai diritti degli animali – Il Comune ha realizzato una campagna informativa per aiutare i proprietari degli animali domestici ad attenuare la paura". Cinque i consigli utili per questo periodo: non lasciare il proprio cane o gatto all’aperto, dove il rumore è più forte, mentre tra le mura domestiche è bene cercare di minimizzare l’effetto dei botti accendendo la tv o la radio. "È utile portare il cane a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio prima che inizino i festeggiamenti – proseguono da palazzo civico – inoltre dobbiamo aiutare gli animali a sentirsi più al sicuro permettendo loro di stare nascosti, nel caso abbiano eletto un angolo della casa come rifugio". Nonostante questo, se sono comunque agitati, è bene non dare troppa attenzione al loro stato. Per i casi di animali cardiopatici, anziani, o molto sensibili allo stress, "è consigliabile rivolgersi con anticipo al veterinario di fiducia per i consigli e i rimedi opportuni". "Sono consigli semplici ma che possono essere molto importanti per salvaguardare gli amici animali – sottolinea la vicesindaca e assessore ai diritti degli animali, Roberta Crudeli (nella foto) – L’invito è poi a festeggiare seguendo un comportamento civile e rispettoso di tutti, limitando botti e fuochi d’artificio".