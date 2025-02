Cinquale senza più banca. Disagi per residenti e turisti

Al Cinquale la comunità resta senza una banca. Per fare un prelievo di contanti è necessario andare alle Capanne. "Ci hanno lasciato senza una banca, adesso per prelevare mi devo spostare in auto, per me è un problema. Ma chi ha problemi a muoversi, o non sa fare i pagamenti con i telefonini, o usare l’home banking da casa come farà?" Sono in tanti a chiederselo al Cinquale dopo la chiusura della banca Bper in viale Marina.

Il piano di riduzione degli sportelli e filiali ha colpito anche la frazione di Montignoso, che d’estate fra l’altro ospita tanti turisti. Prima c’era la Cassa di Risparmio di Carrara e poi è subentrata Bper con 4 impiegati in organico. La banca più vicina per i residenti si trova alle Capanne, mentre per chi è al mare d’estate non resta che scegliere tra Marina di Massa e Forte dei Marmi. I disagi sono evidenti.

"Vengo da Lavagna per lavorare al Cinquale e in estate con l’arrivo dei turisti ho bisogno di un cambio moneta almeno un paio di volte a settimana – racconta il farmacista Paolo Risso della farmacia San Francesco –. Da quando la banca ha chiuso mi riduco a fare questa operazione nella filiale di Lavagna. Inoltre la maggior parte della nostra clientela non è più giovanissima e ha serie difficoltà a muoversi in maniera autonoma. E poi d’estate, quando raddoppierà la popolazione, il problema sarà maggiore".

Va aggiunto che anche il servizio di trasporto pubblico è carente, come riferisce una delle titolari del negozio "L’edicolante", Giuliana Pennucci che agguiunge: "Nel commercio molti pagheranno con la carta, ma chi è abituato con il contante o deve depositare una certa somma di denaro dovrà comunque spostarsi in auto". Dello stesso avviso anche Roberto Tazzini del ’Cocktail Bar Tazzini’: "Sono ormai 40 anni che siamo qui ed è sempre la stessa storia, sarà un disagio anche per noi commercianti, era pratico e utile avere la banca qui a due passi. Tra i nostri clienti alcuni non sono pratici a usare l’home banking. Chi poi non ha un mezzo ma deve andare a piedi come potrà fare delle operazioni bancarie? Ci vorrebbe almeno un ufficio postale anche in questa zona".

La titolare della ’Caffetteria Sabrina’, Sabrina Vietina, ha chiesto spiegazioni: "In merito alla chiusura della filiale – afferma – hanno parlato di algoritmo, ci hanno riferito che questa filiale era diventata una spesa. Ma qui i correntisti c’erano, non solo del Cinquale, ma anche da altre zone come Poveromo e Ronchi". E già si paventano – è il caso di Greta Guadagni del Panificio Montignoso – intasamenti alla banca di Capanne (e mancanza di cash al bancomat) come alle Poste di via Gramsci, soprattutto nella stagione estiva. Anche l’imminente presa in gestione dell’aeroporto, con una eventuale riqualificazione della zona, non sembra consolare i residenti.