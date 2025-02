Cinema contro le barriere. Dal Braille ai nuovi audio. Incontro per l’Unione ciechi

Dal Braille all’Audiodescrizione: un evento di emozioni e inclusione. Domani alle 20 il Cinema Garibaldi ospiterà una serata immersiva e coinvolgente, capace di abbattere le barriere e promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità visiva. L’iniziativa è organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi in occasione della Giornata Nazionale del Braille. La serata, a ingresso gratuito, prevede la proiezione del film ‘Io prima di te’, reso accessibile grazie a un’innovativa modalità di audiodescrizione con Emilia Clarke e Sam Clafain (nella foto). Lo spettatore potrà godere il film senza cuffie o dispositivi separati, un’esperienza condivisa tra vedenti e non vedenti. L’evento sarà un omaggio a Martina Sironi: una giovanissima che, nonostante la cecità, ha sempre affrontato la vita con coraggio. Martina amava il Braille e lo spiegava a chiunque fosse interessato, trovando nella lettura e nella scrittura una fonte di gioia. Le foto tattili, un altro elemento che l’accompagnava nella sua crescita, saranno presenti al cinema grazie alle opere degli studenti del ‘Salvetti’ di Massa. Infine, l’audiodescrizione, che per Martina rappresentava "un’amica fedele nel suo tempo libero".