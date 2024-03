Cineforum, film con Giallini e Mastandrea

Si ride al cineforum di Mulazzo. ‘Comico italiano’ è la rassegna che promuove il Comune in collaborazione con il Centro di studi storici Alessandro Malaspina A.P.S, al Museo Malaspina. Due volte al mese si proietta un film con ingresso gratuito. Prossimo appuntamento ‘Domani è un altro giorno’, in cartellone giovedì. Il film di Simone Spada ha come protagonisti Marco Giallini e Valerio Mastandrea. E’ la storia di due grandi amici che si ritrovano 4 giorni: uno dei due è malato, l’altro lo raggiunge dal Canada dove vive e lavora. Tante le cose da dirsi e da sistemare, tra cui un cane, che nell’originale si chiamava Truman, in questo Pato, e avrà uno spazio importante all’interno della storia. Per finire il 4 aprile ‘Reality’, un film del 2012 diretto da Matteo Garrone e ‘Habemus papam’ il 18 aprile. L’inizio della proiezione è fissato per le 21.