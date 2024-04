Cineforum di Mulazzo: rassegna "Comico italiano" al Museo Malaspina con proiezione di "Reality" di Matteo Garrone

Si ride, assieme, al cineforum di Mulazzo. ‘Comico italiano’ è il titolo della rassegna che promuove il Comune di Mulazzo, in collaborazione con il Centro di studi storici Alessandro Malaspina, nella suggestiva cornice del Museo omonimo. Due volte al mese sarà proiettato un film, con ingresso gratuito. Appuntamento oggi con ‘Reality’, un film del 2012 diretto da Matteo Garrone. Il regista propone una favola molto utile per ricordarci la futilità del consumismo e i falsi miti che ci trasmette la televisione. Introduce la pellicola Luca Biagi. Per finire ‘Habemus papam’ il 18 aprile. L’inizio della proiezione è fissato per le 21.