Cimitero degli svizzeri, via al recupero. Arriva l’ok della Soprintendenza

Nuova vita per il ’cimitero degli svizzeri’. Sarà oggetto di intervento per la sua riqualificazione. "Costruito da cittadini fivizzanesi oriundi dell’Engadina che, stanziatisi in Fivizzano nei primi decenni del secolo XIX e ben inseriti nel tessuto sociale, prestarono le loco capacità di produzione e di commercio nella comunità" recita la lapide appesa al piccolo Camposanto che si trova a Fivizzano fra l’incrocio di via Roma e la nazionale 63 del Cerreto. Si tratta del ’Cimitero degli Svizzeri’, dove venivano sepolti i componenti di quell’enclave di persone che, nel Settecento, emigrarono dalla Svizzera Engadina in Lunigiana e si stabilirono proprio a Fivizzano dove dettero vita al celebre "Caffè Elvetico", tutt’ora in piena attività. Conserva le tombe degli abitanti del Cantone dei Grigioni emigrati nel nostro territorio per lavorare principalmente nel settore della pasticceria e caffetteria, appartenenti ad una comunità evangelica elvetica.

Si hanno per l’appunto le documentazione attestanti che, nel 1850, Gaspar Perl e Tomas Bonorand, originari entrambi di Lavin, nella Bassa Engadina, giunsero a Fivizzano e fu Perl il fondatore dell’omonima pasticceria e del Caffè Elvetico in Piazza Medicea, a cui succedette il cugino Pietro. La moglie di Gaspar, Tina Rossler ed il figlio Domenico sono sepolti nel piccolo cimitero. Nello stesso luogo, vi furono sepolti anche i soldati tedeschi uccisi a seguito dei combattimenti accaduti in zona, sul finire della guerra, nell’aprile del 1945.

Lavori di ripristino su questa particolare struttura cimiteriale vennero eseguiti nel 1989 grazie all’interessamento dell’allora sindaco Sandro Bondi ed attualmente è giunta una buona notizia che restituirà nuova vita a questo luogo di ricordi "Dopo sette mesi dalla richiesta, è giunto il benestare da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti- informa Gianluigi Giannetti, sindaco di Fivizzano (nella foto) - il cimitero degli Svizzeri, sarà oggetto di interventi per la sua riqualificazione. L’amministrazione ha stanziato intanto 20mila euro, presi dal proprio bilancio, per opere di miglioramento e decoro strutturale del sito. E’ un riconoscimento dovuto a queste persone che hanno fatto parte di una comunità che ha lasciato un retaggio molto positivo nel tessuto economico e sociale di Fivizzano".

Roberto Oligeri