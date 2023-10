Cima, i sindacati si interrogano sul futuro

Riunione tra i rappresentanti sindacali, al Cima di Aulla, tra dubbi condivisi in merito ad argomenti di rilievo, come il rinnovo contrattuale e integrativo. Varie sigle sindacali si sono incontrate parlare di benessere del personale, smart working, assunzioni e orario di lavoro, temi che saranno oggetto di un incontro tra i sindacalisti e il datore di lavoro. "Sarà condiviso dalle nostre organizzazioni - spiega il documento condiviso - il parere in merito al capitolo di spesa 1264, benessere del personale, cercando di fare chiarezza su alcune criticità che stiamo riscontrando. A tal proposito si invitano tutti i dipendenti a esprimere la preferenza su una nostra iniziava, a titolo d’indagine e di comunicare ai sindacati del centro la propria scelta. Si chiede ai dipendenti di valutare tra le seguenti voci: buono libri, centro commerciale La Fabbrica Superstore Conad, cinema, teatro. Sullo smart working è chiara l’intenzione del direttore di applicare il nuovo regolamento firmato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa a inizio 2024. Per le assunzioni è nostra volontà chiedere al direttore se sussistano i presupposti in termini di fattibilità per la fruizione di strutture alloggiative dell’amministrazione per i nuovi dipendenti, considerato che una parte di queste unità sarà in fuori area. In merito all’orario di lavoro sarà nostro intendimento proporre 3 modalità di orario: orario multiperiodale; orario direzione; orario modulato su 7 ore e 12 minuti giornaliere tutto l’anno".

M.L.