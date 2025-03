Ciclo di tre incontri dedicato alla sicurezza dei nonni: il programma

“Nonni Sicuri – Tecniche di Primo Intervento per Sapere Sempre Cosa Fare” è il progetto organizzato dalla Fondazione Ezio Pelù, in collaborazione con la Misericordia San Francesco e l’Associazione Nicco Testini di Firenze. E’ un ciclo di tre incontri formativi dedicati ai nonni, alle neomamme, alle aspiranti mamme, a tate e caregiver. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per riconoscere situazioni di pericolo e intervenire con efficacia. Si parlerà delle tecniche di primo soccorso per la tutela della vita di bambini e adulti, dalla gestione delle ostruzioni delle vie aeree alla gestione di reazioni allergiche fino all’utilizzo del defibrillatore.

Il primo incontro, il 17 marzo, affronterà il tema della sicurezza dei bambini e delle tecniche di primo intervento. Il secondo, il 24 marzo, parlerà di come evitare che i nonni si espongano ai pericoli e come prestare il primo soccorso quando succede qualcosa. L’ultimo, il 31 marzo, sarà focalizzato sulla gestione delle emergenze più gravi, come il soffocamento e l’arresto cardiaco. Gli eventi si svolgeranno alla sede della Fondazione in via Marina Vecchia con inizio alle 15. La partecipazione è gratuita, massimo 30 partecipanti per incontro. Al termine di ogni sessione verrà rilasciato un attestato di frequenza. Iscrizioni inviando una mail a [email protected] o telefonare al 0585 43742.