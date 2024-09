Ciclismo, corsa e rugby. Festa con le associazioni

Una giornata intera all’insegna dell’attività fisica e del divertimento. Oggi grazie allo ‘Sportcity day’ sarà possibile provare e cimentarsi in molte discipline sportive diverse. Si tratta di una manifestazione organizzata dal Comune assieme tra gli altri a Coni, Sport e Salute, Fondazione SportCity e la partecipazione di Anffas, con l’obiettivo di promuovere l’importanza dello sport e dell’ambiente per la salute e il benessere dei cittadini. Tanti gli sport coinvolti nell’evento: ciclismo, corsa, basket, ginnastica, rugby, ritmica, pattinaggio e arti marziali, che saranno solo alcune delle attività in programma per tutta la giornata di oggi, riempiendo le strade di Marina e Avenza.

A inaugurare lo ‘Sportcity day’ questa mattina alle 8 in piazza Finelli Cai e Pro loco Avenza, che proporranno una camminata lungo la via Francigena immersi tra le colline del Candia. Alle 10 spazio alle due ruote con i giovanissimi ciclisti che si sfideranno nel secondo trofeo ‘General Abrasivi’ in ricordo di Simonetta Vietina e organizzato dal Team Stradella, lungo un circuito che sarà allestito in viale Vespucci. A partire dalle 14.30 la manifestazione entrerà nel vivo all’interno del campo scuola di via Bassagrande.

Qui grazie al coinvolgimento di numerose società del territorio tra cui: 2h Project asd, Athletic asd, Nama asd, Soul fusion asd, Audax asd, CmC asd, Apuani rugby asd, Rhythm.ic asd, Atletica Uisp asd, Polisportiva asd, Des’Art danza asd, Anffas, Rotellistica apuana asd e Stracarrara, chiunque potrà cimentarsi in tanti sport diversi fino a tarda sera. Appuntamento invece alle 17 in via Gino Menconi ad Avenza per il ritorno della gara podistica ‘2 ponti per la pace’. A organizzare la manifestazione in questo caso sarà l’Atletica Uisp Marina di Carrara con la collaborazione del Comune lungo un percorso che prevederà la partenza e l’arrivo in via Menconi passando da via Europa, via Pucciarelli, via Argine destro. Alle 17 è prevista la partenza della gara podistica e a seguire, dalle 18, comincerà la camminata libera aperta a tutti.

"La giornata di oggi sarà una domenica di sport, una domenica di festa e di divertimento – commenta l’assessore allo Sport Lara Benfatto -. Ci tengo anzitutto a ringraziare Coni, Sport e salute, Fondazione Sportcity e tutte le società sportive e le associazioni che hanno aderito a questa bella manifestazione. Sono certa che anche quest’anno in tanti vorranno partecipare e avranno modo di provare le diverse attività proposte. Occasioni come questa sono importanti, non solo perché riescono a coinvolgere un folto pubblico, ma soprattutto perché forniscono spunti di riflessione sull’importanza dell’attività fisica per il nostro benessere".