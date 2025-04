‘Cicatrici’ da festival. Il teatro, la mediazione e la giustizia riparativa diventano “Curae”

Al via dal 6 al 10 maggio la terza edizione di Curae Festival, primo evento in Italia dedicato a teatro, mediazione e giustizia riparativa. Un’edizione presentata ieri all’Ipm dalla direttrice Francesca Capone dal regista Paolo Billi e dal sindaco Jacopo Ferri. Spettacoli, performance, musica rap, incontri, tavole rotonde faranno dialogare magistrati, mediatori, studiosi di diverse discipline, docenti di università italiane ad una tem comune che quest’anno è "cicatrici". L’evento è diretto e ideato da Paolo Billi, regista del Teatro del Pratello di Bologna, e Federica Brunelli, mediatrice della cooperativa Dike di Milano con Lisa Mazoni, fondatrice dell’associazione Puntozero di Milano. Curae Festival è promosso dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e coinvolge quindici istituti penali per minorenni Ipm, alcune comunità educative per minori sottoposti a procedimento penale, scuole e università di diversi territori.

L’apertura martedì 6 alle 10.30 nell’Oratorio di Nostra Donna. Segue Stigma/te spettacolo teatrale con le ragazze dell’Ipm locale e gli studenti dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri e del Liceo Malaspina per la regia di Paolo Billi con l’aiuto di Francesca Dirani e Elvio Assunçao, assistente alla regia Lorenzo Borrelli, scene di Irene Ferrari, produzione Teatro del Pratello. Giovedì 8 alle 10.30 al Teatro della Rosa va in scena “Cicatrici”, reading e musica con la partecipazione di ragazzi degli Ipm del territorio nazionale e di area penale esterna con gli studenti del Liceo Vescovile. La regia è di Lello Tedeschi con l’aiuto di Pino Beato e Elvio Assunçao. Alle 15 alle Stanze del Teatro “Teatro e Cicatrici”, modera Mario Schermi, introduce Paolo Billi con Horacio Czertok, regista teatro Nucleo Beppe Scutellà, regista Punozero. Alle 18 nella stessa sede per “Due libri in dialogo” presentazione con gli autori di “Metamorfosi oltre il muro” a cura di Paolo Billi e Federica Brunelli e “Le ragazze di Pontremoli” di Mario Abrate. Venerdì 9 alle 10.30 alle Stanze del teatro Dialoghi tra giustizia minorile e teatro; alle 14 Dialogo riparativo, incontro conclusivo del laboratorio di pratiche riparative della cooperativa Dike con la comunità Kairos; alle 17 al Teatro della Rosa “Passioni e Cicatrici”, introduce Mario Schermi, la filosofa Valeria Cantoni Mamiani dialoga con Miguel Benasayag, psicanalista. Sabato 10 al Teatro della Rosa “I ragazzi interrogano sulle cicatrici” a cura di Federica Brunelli, modera Mario Schermi. Un gruppo di ragazzi che hanno partecipato ai programmi di giustizia riparativa pongono domande agli ospiti. Le conclusioni saranno del senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia, e del presidente Antonio Sangermano, Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Natalino Benacci