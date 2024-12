"Ci riprovo anche nel 2025". Mastrodomenico si tuffa per salutare il nuovo anno

"Anche quest’anno ci riprovo". Lo dice Michele Mastrodomenico alla comunità: si tufferà dal pontile di Marina di Massa. E’ diventato ormai un appuntamento fisso quello che Mastrodomenico ci regala ogni inizio d’anno, con l’auspicio che possa essere un 2025 pieno di soddisfazioni per tutti. "Spero che il mare sia più clemente, l’anno scorso ci sono state fortissime mareggiate: alla fine tutto dipende da lui, dal mare. Io però non mollo e come tutti gli anni ci riprovo, con due tuffi: il primo il primo gennaio con il tradizionale volo d’angelo e il secondo con un tuffo completamente nuovo dedicato a questo inizio d’anno. Faccio questo sempre in memoria di Salvatore Tosi".

"Ci tengo a ringraziare – prosegue la sua lettera – il sindaco Francesco Persiani e alla sua giunta. Devo dire grazie anche al mio mister, Paolo Fiorentini di Colle Val d’Elsa e a tutti i cittadini di Massa che nel corso degli anni hanno fatto sentire la loro presenza e gli spettatori sono aumentati ogni volta che tentavo questa impresa. Ci tengo a dire loro un grazie di cuore. Saluto anche i turusti presenti a Massa e ringrazio anche i miei carissimi amici bagnini Amdrea e Giuseppe. A chi sta soggiornando nella nostra città auguro una felice vacanza e un anno nuovo felici per loro e le rispettive famiglie. Auguri dai Bagni Tirreno e Rossi di Marina di Massa". Appuntamento quindi il primo giorno dell’anno a mezzogiorno per uno spettacolo che ormai è diventato parte della tradizione massese.