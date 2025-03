Ci hanno smascherato! È tutta colpa dell’Ai

I nostri professori hanno capito che i nostri testi perfetti non provengono dal nostro cervello, ma dall’intelligenza artificiale. Negli ultimi tempi gli studenti hanno scoperto questo magico strumento che facilita la loro vita e fa risparmiare un sacco di tempo. Facendo un sondaggio a scuola abbiamo riscontrato che ben l’83% dei ragazzi ha utilizzato l’intelligenza artificiale almeno una volta e che il 62% la usa regolarmente per fare i compiti. Principalmente viene utilizzata per italiano, matematica e per le lingue straniere. Di solito viene usata per sintetizzare dei testi, fare ricerche, risolvere problemi ed espressioni, per farsi spiegare argomenti che non sono stati capiti, per tradurre testi e fare temi. Capita però che talvolta sbagli, infatti abbiamo verificato che nell’analisi logica, ha preso delle cantonate perché si è fermata all’apparenza e non è riuscita a fare un ragionamento più complesso. Anche nella produzione del testo argomentativo non è utile, perchè non ha una propria opinione, cioè non sceglie mai tra una delle due opzioni, ma elenca solo i pro e i contro di ognuna. Quindi se può essere utile e fa risparmiare tempo, non è di aiuto e se ora non ci dice qual è la scelta migliore, non sappiamo se in futuro sarà ancora così. Se noi rinunciamo a ragionare da soli, potrebbe indirizzare le nostre scelte e noi rischiremmo di perdere la capacità di pensare autonomamente e la libertà.