Chiusura col botto per ’Sei apuano se’ di Rivoluzione Allegra

Si è tenuto, presso il teatro dei Fratelli Cristiani, l’ultimo appuntamento della stagione con “Sei apuano se”, il talk show organizzato dall’associazione di promozione sociale “Rivoluzione Allegra” e condotto da Giulio Milani con la regia di Pierpaolo Poggi. La prima parte della serata era dedicata al tema delle Apuane “senza cave”, ossia al racconto delle diverse esperienze di vita e di lavoro che non girano intorno al distretto minerario; la seconda ha visto la conduzione della giornalista Daniela Marzano, che ha tenuto un’intervista a Giulio Milani sullo “schiaffo” a Giuseppe Conte, seguita da un confronto con il pubblico. Durante la prima parte sono stati intervistati gli ospiti Nicola e Mauro (gli youtuber di “Apuane in amaca”), il gestore del rifugio al Puntato Ryan Ciaglia, Filippo Mannini (pastore e produttore), il gestore del rifugio sul Monte Tondo Paolo Vaira. In particolare, è stato apprezzato l’intervento del pastore di Antona, Filippo, che ha raccontato al pubblico diversi aneddoti divertenti sulla vita delle capre e con le capre, dettagli sconosciuti che hanno affascinato la platea e fatto conoscere una vera e propria filosofia di vita. A metà della serata è tornato, come ospite musicale, il gruppo dei Rojablorek, che unisce sperimentazione musicale di ogni genere a testi ironici e surreali molto apprezzati dal pubblico. Nella mezz’ora finale, dopo l’esibizione, la serata è stata condotta da Daniela Marzano, che ha intervistato Milani sui fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista nei giorni della campagna elettorale. Milani ha segnalato almeno tre fattori dietro la genesi del gesto, definito "ruvido ma non violento": la pratica di “artivismo” ossia “attivismo artistico” già iniziata con il gruppo letterario degli Imperdonabili alla fine del 2019, la vera e propria "palestra di disobbedienza civile" svolta nell’ultimo anno con il Cln di Ugo Mattei e la stessa esperienza teatrale di “Sei apuano se”.