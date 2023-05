Cgil, film e dibattito contro le discriminazioni

In occasione della ‘Giornata internazionale contro le discriminazioni’, la Cgil ha organizzato una tavola rotonda per le 17,30 di oggi nella sede della Camera del lavoro di Carrara. Ci saranno il segretario generale Nicola Del Vecchio, Daniela Barbaresi segretaria della Cgil nazionale, Vincent Vallon portavoce di ‘Toscana Pride’ e Natascia Maesi presidente nazionale Arcigay. A seguire alle 21 al cinema Garibaldi ci sarà la proiezione del film ‘Pride’, che sarà introdotto dagli interventi di Luca Locati Luciani del centro di documentazione Aldo Mieli, e del segretario Nicola Del Vecchio. "In occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni – spiega Nicola Del Vecchio – abbiamo pensato di affiggere in tutte le sedi del sindacato un adesivo nel quale si afferma che tutte le persone sono le benvenute e possono trovare in noi un punto di riferimento per contrastare ogni forma di discriminazione, che spesso si verifica anche nei luoghi di lavoro. La nostra battaglia è una battaglia culturale, urgente e necessaria, perché purtroppo nella società ancora persistono pregiudizi, stereotipi e discriminazioni che talvolta sfociano persino in vere e proprie aggressioni ed episodi di violenza".