Ceserano, il borgo fa festa Torna la storica processione

Torna domani la processione di San Bartolomeo a Ceserano. E’ tradizione nei giorni precedenti la festa patronale che il borgo storico del paese, identificato nel rione “Dla Cola“ proponga la “Luminaria d San Bartromè“: una miriade di candele, allestita dagli abitanti del quartiere che creano un’atmosfera magica fra le antiche abitazioni della borgata. Un evento basato fondamentalmente sulla fede: dopo la funzione religiosa alle 21 nella chiesa parrocchiale in zona “Castello“ si rinnova la processione che consiste nel trasportare per le viuzze del paese la statua di San Bartolomeo. Un’operazione che segue un rituale ben preciso, tramandato dal passato: la statua del Patrono è portata a spalla da due giovani e da alcuni della “vecchia guardia“ rigorosamente di Ceserano o sposati nel paese. Durante la cerimonia tutte le Confraternite della Lunigiana saranno presenti come le autorità civili. Gli organizzatori hanno preparato una sorpresa che "lascerà i partecipanti stupiti e increduli". Finite funzione e processione, ci sarà un rinfresco preparato nel Circolo Arci, offerto dalla parrocchia.

R.O.