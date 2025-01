Cerimonia in via Groppini a 80 anni dal bombardamento

Venerdì si svolgerà la cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario del bombardamento di via Groppini a Carrara. Una ricorrenza sempre molto sentita dalla cittadinanza, che quest’anno cadrà a 80 anni esatti dal bombardamento di via Groppini, nel centro storico di Carrara.

Per l’occasione il Comune, con il patrocinio della Provincia di Massa-Carrara, ha organizzato la consueta cerimonia commemorativa. Il programma della cerimonia avrà inizio alle 10, con la deposizione di una corona davanti alla lapide che ricorda le vittime del bombardamento, in cui persero la vita 65 persone, tra cui 14 bambini.

La cerimonia proseguirà poi con i saluti della sindaca Serena Arrighi e con l’intervento di Almarella Binelli, presidente di Anpi Carrara. La mattina del 6 gennaio 1945 incursioni aeree alleate distrussero l’officina del gas, la stazione di San Martino e il ponte della ferrovia Marmifera sul Carrione, oltre a diverse case circostanti, provocando morti e feriti.

Il 18 gennaio le bombe colpirono via Roma, piazza d’Armi, via Canova e, soprattutto, via Groppini. Come ogni anno l’amministrazione ricorda l’anniversario di una pagina tanto dolorosa della nostra storia comune, rendendo omaggio a tutte le vittime innocenti di quegli anni terribili perché, oggi più che mai, tenere viva la memoria è fondamentale.