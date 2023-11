Cerimonia di premiazione dell’Anioc con la tradizionale cena di gala

Torna domani l’appuntamento con ’Incontro di arte, cultura e convivio sociale e solidale’. Si tratta della tradizionale manifestazione, con cena di gala, dell’Associazione nazionale Insigniti onorificenze cavalleresche (Anioc), delegazione di Massa Carrara, e di Bogazzi Enzo ’Arte e cultura’, con cena di gala sociale e solidale dell’Accademia internazionale Stoccafisso e Baccalà. L’appuntamento segna un periodo di crescita e condivisione di valori, arte, musica e buon cibo. "La partecipazione all’incontro periodico – dice Enzo Bogazzi – dovrebbe essere considerato, ed è, un privilegio, un dovere e un onore. L’occasione sarà cordiale motivo di incontro e scambio di opinioni sui temi trattati, per esternare nuove idee, suggerimenti, proposte e invito a rinnovare l’adesione e condividere la consegna degli ambiti riconoscimenti. Desideriamo ringraziare cortesemente la Residenza turistico alberghiera Stella Marina, di via delle Macchie, a Poveromo, per il sostegno e la fattiva e gentile collaborazione".

L’evento inizierà al ristorante Sergio, in via Provinciale Avenza, dove si svolgerà la conferenza e la cerimonia di premiazione, concludendosi con la cena di gala. Il maestro violinista Rumeno Nicolae Tudor, già vincitore del Premio Paganini, allieterà l’evento. Saranno premiati, tra gli altri l’atleta paraolimpico Stefano Gori, con la Gran Spilla d’Onore della Confederazione Cavalieri Crociati e pergamena; il maestro Luciano Bencreati, con la targa oro dell’Anioc e pergamena; Antonio Ravera; Franco Profili e Gino Fialdini con la Gran Spilla d’Oro dell’Anioc. E ancora il commendatore Enzo Bogazzi con targa premio Anioc; lo chef Paolo del ristorante Sergio con la targa dell’Accademia Internazionale Stoccafisso e Baccalà; il progettista internazionale Eddy Bianchi con la targa International Award InterArt; Giulio Musto con il diploma Anioc; Massimo Lazzini, Giuliana Della Bona, Pietro Lazzini, Domenico Bongiorno e Dario Sbrana con la pergamena d’onore.