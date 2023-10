Cerimonia a Pontremoli per ricordare i caduti militari al Passo del Brattello

Una cerimonia in memoria dei caduti militari e civili si è svolta sabato 30 settembre al cippo eretto al Passo del Brattello dalle associazioni partigiane come luogo di incontro per i cittadini della Valle del Taro e della Val Verde.

Nella cappella del Passo del Brattello è stata officiata una messa da don Andrea Forni. All’incontro hanno partecipato una consigliera del Comune di Borgotaro, la vicesindaca di Pontremoli Clara Cavellini, il rappresentante della Provincia Giovanni Longinotti con quello della Provincia di Parma, assieme a esponenti delle associazioni d’arma e cittadini della zona.