Cercasi impiegato tecnico per prevenzione e sicurezza

Lavoro, la Cna Massa Carrara ricerca un impiegato tecnico della prevenzione e sicurezza per potenziare il proprio organico. La nuova risorsa si occuperà di gestione e implementazione del sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro monitorando il rispetto della normativa, effettuando ispezioni in cantiere, partecipando alla stesura delle procedure di sicurezza e fornendo formazione sulla materia ai dipendenti. E’ richiesta preferibilmente la laurea in Scienze della prevenzione, Ingegneria ambientale o disciplina correlata oltre alla conoscenza delle normative di salute e sicurezza sul lavoro e dei principali programmi informatici. Le persone interessate possono inviate il curriculum a: [email protected]