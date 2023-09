Ceramica al museo L’arte di Mizokami

Continua al Museo Diocesano la mostra dell’artista giapponese Kazumasa Mizokami “Dove nascono le stelle”, fino al 4 ottobre: 46 opere in ceramica. Un evento che riconferma la collaborazione tra il Museo e l’associazione Quattro Coronati che da tempo promuovono il dialogo tra arte contemporanea e opere appartenenti al percorso espositivo del museo alcune delle quali realizzate da artisti come Jacopo della Quercia, Felice Palma, Agostino Ghirlanda, Domenico Fiasella. Le 46 opere in ceramica dipinta sono testimoni della raffinata tecnica e originalità con cui lo scultore giapponese reinterpreta un’antica arte orientale. Le sculture, dall’apparente semplicità, esprimono una visione del mondo che proietta lo spettatore verso un futuro archetipico che è dentro di noi. La mostra è visitabile oggi dalle 21 alle 24. Info: [email protected], 0585 499241, e-mail: [email protected], 371 6257954.