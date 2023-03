Centrosinistra nel caos totale Pd sotto tiro della coalizione Alleanza a un passo dal baratro

di Alfredo Marchetti Lo stallo decisionale del Pd si riverbera sulle relazioni con gli alleati. Se la linea comune è quella di attendere un nome da parte del partito del Nazareno, gli alleati nella pratica stanno iniziando a essere insofferenti: a poco più di due mesi dalle amministrative, con un Centrodestra spaccato ma almeno chiaro, il maggiore partito di sinistra si fa desiderare. Niente primarie, si va alla ricerca di un profilo aggregante. Lo stesso segretario Emiliano Fossi assicura: "Entro tre giorni si troverà un nome". Sulla scelta di non fare le primarie è stato interpellato il candidato con più liste civiche, sette, l’ex deputato Fabio Evangelisti: "Avevo capito che le primarie di coalizione fossero insite in un collaudato processo di partecipazione democratica per la scelta di un candidato sindaco unitario, per cui è davvero sorprendente assistere a tali giravolte. Io, personalmente, comprendo il travaglio interno a quel partito, accentuato da un risultato congressuale che, contro ogni pronostico, ha visto anche a livello locale vincere Elly Schlein. Ma poi non meravigliamoci se le elettrici e gli elettori disertano le urne. Tuttavia a Massa, lo ripeterò fino alla noia, anche per le divisioni del Centrodestra, ci sarebbero tutte le condizioni per tornare...