Centro storico Un bando per la rigenerazione

Un piano strategico per la riqualificazione trasversale del centro storico. Un masterplan che possa risolvere le criticità legate al tessuto urbano, al degrado e alla viabilità con interventi strategici. Azioni mirate per garantire una rigenerazione sostenibile e inclusiva, valorizzando il patrimonio esistente e affrontando le sfide future. È lo studio che la sindaca Serena Arrighi ha commissionato allo studio genovese Ateliers di Alfonso Femia. Il masterplan costerà 80mila euro e servirà a realizzare un percorso progettuale con azioni in sequenza per creare la massima sinergia fra progetti differenti. Azioni incisive per la riqualificazione urbana non solo a livello di viabilità e decoro, ma anche attraverso il recupero dei fondi commerciali e nell’ottica di ampliare il raggio del centro storico includendo anche i quartieri del Carrione, proprio come accaduto in estate con il festival della creatività e la cena della Carrareccia.

Gli obiettivi del piano strategico dovranno essere "la valorizzazione del centro storico, il rilancio delle aree a maggiore vocazione culturale e storica, come piazza Alberica e le vie limitrofe seguendo le indicazioni dell’amministrazione comunale a seguito di atelier di lavoro specifici sul tema – si legge nel documento di affidamento del masterplan – .Offrire una lettura e visione relative alle grandi tematiche urbane e territoriali come le aree produttive dismesse, la sostenibilità e mobilità integrata, il rapporto e la connessione tra montagna e mare. Nei paesi europei il piano strategico è oggi considerato la forma più utile e necessaria, per la progettazione di efficaci politiche e strategie di sviluppo urbane, diventando il principale strumento di programmazione e pianificazione territoriale in uso nelle città.

"La pianificazione strategica è quel processo con il quale si fissano gli obiettivi di un sistema territoriale e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio lungo periodo – si legge ancora nella determina –, si tratta di un processo organizzativo necessario per definire una strategia o la direzione da prendere per assumere decisioni sulla allocazione di risorse. Carrara è una città di straordinaria ricchezza culturale e naturale, con una storia profondamente legata alla lavorazione del marmo e una posizione privilegiata tra le Alpi Apuane e il mare. Il tessuto urbano e la viabilità presentano criticità che necessitano interventi strategici".

Alessandra Poggi