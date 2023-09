Centro Storico di Massa Carrara a Rischio, Proteste per la Politica Cieca dell'Amministrazione

"Via Cavour, Piazza Portone, luoghi simbolo del centro storico che rischiano di morire definitivamente per colpa di una politica cieca e sempre meno attenta ai problemi della città, dei cittadini e di quei commercianti che continuano a lottare ogni giorno per non chiudere le serrande". E il grido d’allarme lanciato da residenti e commercianti della zona che contestano la scelta dell’amministrazione di togliere i pochi parcheggi per le auto rimasti per disegnare stalli destinati alle moto. "Decine di parcheggi tolti alle auto – spiega Barbara Berti titolare dell’edicola tabaccheria di via Cavour – per fare posto ai motorini in piazza Portone rischiano di fare chiudere le nostre attività che cercano di resistere . La presenza fissa di vigili impedisce alle persone che passano di qua di potersi fermare anche un minuto per prendere un giornale, un caffè. Non essendoci parcheggi la gente non si ferma più. Da diversi anni agli abitanti, ai commercianti di questa zona è stato promesso un interessamento che non c’è mai stato se non in campagna elettorale". Proteste che arrivano anche da altri altri cittadini che abitano e lavorano in quella parte di centro storico. "Nessuna attenzione quando c’è una festa, come il 4 ottobre che è quella del patrono – dicono – , quando c’è un iniziativa, e questa ultima decisione rischia di dare il colpo di grazia. Fate qualcosa per non fare morire il centro storico".