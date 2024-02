Centro per l’impiego. L’orario... raddoppia

Il Centro per l’Impiego raddoppia gli orari di sportello. Dal 1° febbraio è stato possibile trovarlo aperto tutti i martedì sia al mattino (9.30/13) che al pomeriggio (14.30/17), anziché nella sola mattina di lunedì come avvenuto fino al gennaio scorso. La decisione è stata concordata dalla direttrice del settore ’Servizi per il lavoro dei Pisa e Massa Carrara’ Stefania Dini e dal Comune di Pontremoli in seguito all’ottimo impatto registrato dall’attività svolta dall’ottobre 2022 sino ad oggi. L’apertura di questo nuovo sportello è stata finanziata da Arti di Regione Toscana anche grazie ad un progetto Pnrr condiviso con il Comune di Pontremoli.

E’ stato il primo ufficio decentrato ad essere aperto in Toscana con il protocollo d’intesa siglato recentemente tra Regione Toscana, Agenzia regionale toscana per l’impiego e Cgil, Cisl e Uil per l’attuazione del piano di potenziamento della rete regionale dei servizi per l’impiego e degli interventi di politiche attive. Sul territorio toscano sono aperti 53 centri, ma grazie ai fondi del Pnrr, sono stati aggiunti 19 sportelli decentrati e altri 8 entro il 2025. Si sono registrati davvero tanti accessi in questo periodo da parte degli utenti dell’alta Lunigiana, i quali hanno potuto fruire dei molti servizi offerti. Si è quindi ritenuto giusto andare ulteriormente incontro alle esigenze ai cittadini allargando la fascia temporale nella quale sarà possibile frequentare l’Ufficio, collocato a Palazzo dell’ex Tribunale in piazza della Repubblica a Pontremoli.

Con l’occasione, la direttrice ed il sindaco Jacopo Ferri hanno concordato di svolgere nei prossimi mesi - con cadenza mensile, partendo da febbraio prossimo - anche alcuni seminari che affrontino tematiche di attualità ed interesse quali l’orientamento nell’ambito del programma ’G.o.l’, le tecniche di ricerca attiva del lavoro ed il colloquio di selezione in azienda. Sarà inoltre organizzato un ulteriore incontro rivolto alle aziende che tratterà nello specifico il tema della presentazione dei servizi del Cpi alle aziende, con focus sugli adempimenti ed agevolazioni inerenti il collocamento dei disabili.

N.B.