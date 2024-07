Centri estivi allargati. Servizio per 454 bimbi

Entrano oggi a pieno regime i centri estivi comunali. Il servizio gestito da Nausicaa e a cui l’amministrazione ha affidato l’incarico per il prossimo triennio, si occuperà di 454 bambini tra i 3 e gli 11 anni. Cinque i plessi coinvolti a seconda delle fasce d’età. Ci sono i centri della scuola dell’infanzia ‘Perticata’ e della scuola dell’infanzia ‘Andersen’ per i piccoli dai 3 ai 6 anni e la scuola primaria ‘Nardi’, la scuola primaria ‘Paradiso A’ e la scuola primaria ‘Paradiso B’ per le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni. Sport, mare, piscina: tante le attività in programma fino al 16 agosto e secondo un orario flessibile. Fino a fine luglio il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 oppure dalle 8 alle 16, con possibilità di mensa e trasporto; dal primo agosto al 16 agosto l’uscita pomeridiana sarà invece anticipata alle 14, sempre con possibilità di mensa e trasporto.

"Quest’anno – sottolinea l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi – amministrazione, uffici comunali e Nausicaa hanno fatto un grande sforzo per garantire un’offerta ampia e di alto livello. Lo scorso marzo abbiamo deliberato, per la prima volta nel nostro Comune, un affidamento triennale del servizio; una scelta importante per impostare una programmazione attenta dimostratasi flessibile visto che ci ha permesso di ampliare l’offerta di fronte alle numerose richieste giunte dalle famiglie. Rispetto ai quattro centri previsti inizialmente abbiamo potuto aggiungere una quinta struttura arrivando ad accogliere complessivamente 454 tra bambine e bambini in deciso aumento rispetto agli ultimi anni. Tutto ciò mantenendo un’offerta di alto livello grazie alla grande qualità di educatori, cuoche e di tutto il personale coinvolto".