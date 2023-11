Cento primavere per Vincenza. Compleanno indimenticabile

Spegne 100 candeline Vincenza Di Lorenzo classe 1923. La centenaria, originaria della Sicilia che poi si è trasferita a Massa. A soli 7 anni ha iniziato a lavorare nei campi, da tutti chiamata ‘la piccola contadina’, oggi festeggia insieme ai suoi 5 figli, nipoti e pronipoti e parenti. Non l’ha scalfita nemmeno la guerra, lei che sorride davanti alla macchina fotografica fiera di questo traguardo presenziato anche dal sindaco di Massa Francesco Persiani e dal presidente della Provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Nella sua vita la Di Lorenzo si è trasferita in Belgio, tappa obbligata perché il marito aveva trovato lavoro nelle miniere, lei faceva la casalinga. Poi lui è andato in pensione così c’è il passaggio in terra apuana, a Massa, dove la donna trova lavoro all’imbottigliamento Annunziata. Successivamente il periodo di vita a Montignoso con il figlio Carmelo per poi tornare a Massa dove vive tutt’oggi con la figlia Gina. Al suo fianco gli attrezzi e il gomitolo di lana: quel passatempo la Di Lorenzo non lo abbandonerà mai.