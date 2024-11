Centinaia in sella alla bici. E’ la festa di San Martino

Sport, prodotti tipici, solidarietà e sorrisi. Questi sono solo alcuni degli ingredienti del fine settimana di Albiano Magra, dove si è festeggiato San Martino. Tanti eventi per gli appassionati di sport, ma non solo. L’ottava edizione della San Martino bike & trail, a cura degli Sbikerati off road, ha portato nella grande frazione aullese centinaia di persone, appassionate di due ruote e non solo. Sabato c’è stata l’attesissima pedalata kids, un percorso per bambini e ragazzi fino a 12 anni e domenica la pedalata non competitiva, aperta a tutti. I più piccini sono divertiti molto in mezzo alla natura, hanno affrontato un percorso completamente pianeggiante e immerso nel verde del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara e poi, al centro ippico di Ceparana, hanno ricevuto il ‘battesimo della sella’ prima di concludere il pomeriggio con una ghiotta merenda. Ieri spazio agli appassionati delle due ruote che hanno affollato il centro storico di Albiano e che hanno scelto tra diversi percorsi, adatti a tutti i gusti. C’era il percorso lungo, di circa 35 chilometri, completamente rinnovato, con partenza all’interno del borgo di Albiano, quello medio, di 17 chilometri e quello corto di 12 chilometri, privo di particolari difficoltà tecniche e altimetriche, ma piacevole e divertente. Bici ma non solo, tante persone infatti hanno indossato le scarpe da corsa e gli scarponcini da trekking e scelto uno dei percorsi trail da 10 o 5 chilometri, che si snodavano su sentieri, mulattiere e strade secondarie di campagna. Non era una gara competitiva, ma sono stati consegnati tanti riconoscimenti, durante la giornata sono stati premiati la ragazza più giovane, il ragazzo più giovane, la partecipante più vintage, il partecipante più vintage, ma anche il gruppo più numeroso e il gruppo proveniente da più lontano. Spazio anche alla solidarietà, in occasione dell’evento infatti la Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra ha allestito un gazebo, dove ha venduto i regali solidali. Una buona occasione per fare un regalo di Natale gradito e per aiutare il gruppo di volontari. In vendita la pallina del 160esimo anniversario della Cri, o il panettone solidale, in collaborazione con la ditta dolciaria Baldassini di Albiano Magra, elegantemente confezionato e con il logo del Comitato Cri.

Monica Leoncini