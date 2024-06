Centinaia a Vicenza. Si organizza la trasferta. Oltre mille biglietti. Match anche su RaiSport

Mercoledì ci saranno altri 300 km da macinare per seguire la Carrarese a Vicenza nella finale d’andata. A disposizione per i tifosi azzurri verranno messi 1200 biglietti ovvero quelli del settore a loro destinato: la Curva Nord. La prevendita si è aperta ieri e andrà avanti sino a stasera alle 19. Trattandosi di un giorno feriale è difficile capire quanto potrà essere imponente l’esodo ma la distanza della trasferta, dimezzata rispetto a Benevento, e l’unicità dell’evento richiameranno sicuramente almeno 400 supporters. La Curva Nord ’Lauro Perini’ organizzerà di nuovo la trasferta in pullman e chi vorrà partire dovrà lasciare la propria adesione direttamente al Bar Maurin entro le 18 versando anche un acconto di 20 euro. Come al solito tanti altri tifosi si organizzeranno partendo con mezzi propri o noleggiando pullmini a 9 posti. Per chi non potrà spostarsi in Veneto il Comune di Carrara sta approntando di nuovo il maxischermo ancora all’interno dello stadio, davanti alla tribuna: tagliandi gratuiti di accesso allo stadio dei Marmi verranno distribuiti in prevendita fino a raggiungere il numero massimo consentito di 990 posti (più 16 per i disabili). La gara della Carrarese questa volta sarà trasmessa in diretta non solo su Sky ma anche su Rai Sport, così gli sportivi carraresi potranno assistervi anche dal divano di casa. Per chi vorrà tifare insieme e condividere questo momento non mancheranno i locali e gli esercizi commerciali pronti a garantire cena o aperitivo, incollati davanti allo schermo. Domenica ci sarà il ’retour match’ allo stadio dei Marmi e questa partita, in programma alle 17.30, sarà trasmessa addirittura in diretta su Rai 2. La partita si giocherà di sicuro a Carrara nonostante le voci girate in città di un possibile spostamento di sede. Il problema è naturalmente quello legato alla capienza. Tutta Carrara vorrà esserci ma allo stadio alla fine potranno accedere soltanto 3000 tifosi carraresi. Questo a meno di un’ulteriore deroga firmata dalla sindaca Serena Arrighi. La prima cittadina in occasione della semifinale di andata aveva già alzato la capienza di 200 unità. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà la possibilità di arrivare a un ulteriore innalzamento. Si sta lavorando in questo senso. I tifosi vicentini, invece, dovranno accontentarsi dei 620 posti loro assegnati in Curva Sud.

La Carrarese, vista la programmazione della doppia finale, potrebbe nella migliore delle ipotesi trovarsi a festeggiare in casa, nel proprio stadio, un’incredibile promozione in serie B. Questo comporterà la messa a punto di un piano per la gestione dell’evento coordinato tra l’amministrazione e forze dell’ordine. Mai dal secondo Dopoguerra – dove vi militò per due stagioni – la società marmifera è stata così vicina alla serie B. Dovesse davvero agguantarla con tutta probabilità dovrà giocare almeno i primi mesi in trasferta, cercando ospitalità a Pisa o Chiavari o in altri stadi limitrofi, in attesa di mettere il proprio impianto a norma.

Gianluca Bondielli