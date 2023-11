Cene didattiche, open day e colazioni. Prof e studenti si mettono alla prova

E’ una delle stagioni più attese per gli estimatori dell’istituto alberghiero Minuto ma anche per studenti e docenti. Fra cene didattiche aperte al pubblico e open day che arrivano fino all’aperitivo, è il momento migliore per mettersi alla prova fra fornelli e servizio ma anche per conoscere le capacità di un’eccellenza della provincia apuana che in passato ha anche servito due presidenti della Repubblica.

Protagoniste saranno le sale del rinnovato Master Lab in via Massa Avenza. La prima cena didattica, dedicata a castagne e vino novello, è già andata in scena con un tutto esaurito nel giro di un giorno di prenotazioni ma ci saranno tante altre occasioni per partecipare con molte sorprese: ad esempio il 12 dicembre ci sarà la cena didattica vegetariana ma la dirigenza sta organizzando poi serate a tema con chef stellati che parteciperanno alle cene didattiche in una sorta di masterclass per gli studenti. E’ iniziato poi l’orientamento che prevede ancora 2 open day, 16 dicembre e 13 gennaio, e pure una open night, il 6 dicembre, con mini stage per i futuri iscritti durante i quali potranno simulare attività laboratoriali. Inoltre sarà a disposizione anche una navetta della scuola per portare i genitori al MasterLab dalla sede di via Aurelia. E’ previsto il potenziamento dell’insegnamento di inglese, francese e tedesco con corsi pomeridiani di madrelingua che permettono di ottenere le certificazioni internazionali. A dicembre un’altra occasione è quella dell’English Breakfast: 2 turni di colazione all’inglese aperti al pubblico al MasterLab, dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12. Il 6 dicembre open night, orientamento pomeridiano dalle 17 in poi con apericena su prenotazione. Il 14 dicembre cena di Natale MasterLab aperta. E tante altre sorprese in fase di preparazione, con partecipazioni ‘eccellenti’ che saranno svelate nei prossimi giorni.