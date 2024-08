Cavalli protagonisti ad Adelano. Centinaia di esemplari da tutta Italia. Tre giorni di kermesse e gastronomia

Pronti via per gli appassionati del mondo equestre. Apre i battenti oggi, la rassegna del Cavallo Bardigiano al Parco Fiera di Adelano, Tre giorni per la 38ª edizione della tradizionale festa, che affonda le radici nella storia zerasca. Nella scorsa edizione, nonostante il maltempo, il Comitato organizzatore ha registrato oltre 250 cavalli accompagnati da allevatori e addestratori. Molti di loro sono in arrivo in questi giorni a cavallo, attrezzati di tende, da varie parti d’Italia. Ma quest’anno, l’evento è stato sudato ed ha rischiato di saltare a causa del ritrovamento di cinghiali positivi alla peste suina africana.

"La rassegna è stata in bilico fino all’ultimo. Asl aveva espresso parere negativo – spiega il sindaco Cristian Petacchi - ma io mi sono risentito per questa presa di posizione, giudicandola pretestuosa per due ordini di ragioni: innanzitutto, non mi risulta che in territori già classificati come zone di restrizione, siano scattati dinieghi per manifestazioni analoghe; inoltre, si sta parlando di un virus che si trasmette solamente tra cinghiali e da cinghiali a maiali". Il sindaco ha avuto varie interlocuzioni con i responsabili aziendali USL locali e regionali avvenuti in un momento anche sfavorevole, viste le dimissioni dell’ex commissario straordinario nazionale per la PSA, sostituito solo di recente.

"Il 5 agosto ho convocato i responsabili aziendali Asl della sanità animale in Comune a Zeri – spiega –. In quella sede ho manifestato il mio disappunto rispetto alla decisione che stavano prendendo, poi ribadita in video call con ai responsabili regionali". Solo dopo varie interlocuzioni e solleciti concitati, a fronte delle strette tempistiche per l’avvio della rassegna, è arrivata l’autorizzazione di Asl: "Facendo perdere tempo prezioso al Comitato organizzatore, la Sanità Animale ha risposto l’8 agosto autorizzando l’evento, com’era logico che fosse, con le giuste prescrizioni relative al contenimento della diffusione del virus". E dunque, via alla festa: tre giorni immersi nella riqualificata struttura di Adelano, tra le sfilate dei cavalli, gimcane in sella, spettacoli equestri, ballo liscio e dj set per i più giovani, servizio bar 24h, stand gastronomici e ricco menù per accontentare tutti i palati

"Di bello c’è anche – prosegue il sindaco – il coinvolgimento di tutti i paesani che volontariamente si prestano insieme a molti nostri ragazzi, alcuni dei quali già inseriti nel progetto regionale fatto in collaborazione con il comune di Tresana “Turismo delle radici” grazie a cui otterranno anche un contributo per le attività rese". Petacchi non potrà essere presente quest’anno all’evento per impegni assunti in precedenza: "Il Comitato ed il suo presidente, Gianpiero Rebusca, stanno facendo un ottimo lavoro. Anche da lontano, io tifo per loro".

