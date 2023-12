Catturata gang di ladri. Albanesi ’specializzati’ in furti nelle abitazioni

Quattro persone, di nazionalità albanese, sono state arrestate dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere per un furto a casa di un imprenditore di Vignola, in provincia di Modena. L’indagine dei carabinieri di Lucca, che stavano indagando su un altro furto in casa avvenuto in Lucchesia pochi giorni prima, coordinati dalla Procura modenese, è scattata il 12 settembre scorso, quando i ladri sono entrati nella casa di Vignola rubando tre orologi da oltre 10mila euro e soldi in contanti per circa 65mila, oltre ad altri orologi di varie marche, assegni e chiavi di un’auto, per poi fuggire su un’Audi sportiva. La stessa sera la vettura venne notata dai militari del nucleo investigativo dell’Arma di Lucca sull’autostrada A15 della Cisa, a forte velocità.

I primi accertamenti consentivano di verificare che la targa del veicolo risultava rubata e pertanto i carabinieri iniziavano un servizio di osservazione e pedinamento a distanza della vettura. Il pedinamento si è concluso a Massa, dove i carabinieri di Lucca hanno bloccato gli albanesi, con il supporto dei carabinieri di Massa e coadiuvati da rinforzi sempre del comando provinciale di Lucca già impegnati sul territorio in un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimomio.

Sull’auto erano in tre. A seguito poi di una perquisizione, furono trovati arnesi da scasso, la somma di 65.365 euro e alcuni oggetti rubati nella casa dell’imprenditore modenese e riconosciuti dal proprietario. Altri oggetti, invece, sono risultati il provento del furto in casa commesso a Lucca pochi giorni prima, tra cui una fede in oro. Tutta la refurtiva è stata poi restituita ai legittimi proprietari.

La banda di albanesi, è stato accertato, aveva il covo proprio in una villetta a Massa. Uno di questi gestisce anche un bar nella città apuana.

Il Gip modenese, a cui è stata chiesto il rinnovamento della misura cautelare, ha accolto e emesso l’ordinanza per i tre arrestati e anche per un quarto uomo, loro complice, che finora si era sottratto alla cattura.